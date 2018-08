Merkel hält Vierergipfel ohne USA zu Syrien für denkbar

Berlin (Reuters) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich offen für ein Treffen mit den Präsidenten Frankreichs, Russlands und der Türkei zum weiteren Vorgehen im Syrien-Konflikt gezeigt.

German Chancellor Angela Merkel smiles during a news conference after visiting the state parliament in Dresden, Germany August 16, 2018. REUTERS/Hannibal Hanschke

Es gebe bereits Formate, die sich mit dem Versuch der Beendigung des Bürgerkrieges beschäftigen, sagte Merkel am Freitag in Berlin unter Verweis etwa auf die sogenannten Astana-Gruppe, der Türkei, Russland und Iran angehören. “Nichtsdestotrotz kann ein Treffen Deutschland, Frankreich, Türkei und Russland sinnvoll sein”, sagte Merkel zu einem entsprechenden Vorstoß des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Ein solches Treffen müsse aber sehr gut vorbereitet sein, weshalb sich zunächst die außenpolitischen Berater der vier Regierungen zusammensetzen sollten. Danach wolle man entscheiden. An den bestehenden Formaten, zu denen auch die sogenannte “small group” unter anderem mit Deutschland und den USA gehört, ändere ein Vierertreffen ohnehin nichts, betonte Merkel.

Sie habe auch in dem Telefonat mit Erdogan über die Lage in Syrien gesprochen und werde dies am Samstag beim Treffen mit Russlands Präsidenten Wladimir Putin in Meseberg ebenfalls tun. “Wir wollen gute Beziehungen zu Russland”, sagte sie. Angesichts der Vielzahl von Probleme, die beide Länder angingen, sei ein permanenten Dialog wichtig. Dabei werde es Kontroversen geben, aber auch Punkte,in denen eine Zusammenarbeit möglich sei.