Merkel und Macron fordern von Putin sofortige Waffenruhe in Idlib

FILE PHOTO: French President Emmanuel Macron and German Chancellor Angela Merkel attend a news conference following a joint Franco-German cabinet meeting in Toulouse, France, October 16, 2019. REUTERS/Regis Duvignau/File Photo

Brüssel (Reuters) - Deutschland und Frankreich fordern von Russlands Präsident Wladimir Putin einen sofortigen Stopp der Kämpfe in der syrischen Provinz Idlib.

Kanzlerin Angela Merkel und Präsident Emmanuel Macron hätten am Rande des EU-Sondergipfels in Brüssel mit Putin telefoniert, sagte ein Sprecher der Bundesregierung am Donnerstagabend. Beide hätten betont, wie besorgt sie über die “katastrophale humanitäre Lage” der Menschen in Idlib seien. Sie forderten ein sofortiges Ende der Kampfhandlungen und einen ungehinderten humanitären Zugang zu den Bedürftigen. “Sie erklärten ihre Bereitschaft, sich gemeinsam mit Präsident Putin und dem türkischen Präsidenten Erdogan zu treffen, um eine politische Lösung für die Krise zu erreichen”, teilte der Regierungssprecher weiter mit.

Am Donnerstag hatte es Kämpfe zwischen türkischen und syrischen Truppen in der Provinz gegeben. Dort sollen nach Angriffe syrischer Regierungstruppen mit russischer Unterstützung nach Angaben der UN rund 800.000 Menschen auf der Flucht sein. Die Türkei unterstützt in dem seit neun Jahren währenden Bürgerkrieg in Syrien einige Rebellengruppen, Russland steht dagegen hinter der Regierung von Präsident Baschar al-Assad.