Russland meldet trotz Feuerpause Kämpfe in Ost-Ghuta

Beirut (Reuters) - Für die belagerte syrische Rebellenenklave Ost-Ghuta ist trotz der von Russland angeordneten Feuerpause keine Entspannung in Sicht.

Zwar trat am Dienstag eine erste fünfstündige Waffenruhe in Kraft. Doch kurze Zeit später meldete Russland, die Rebellen hielten sich nicht daran und beschössen den sogenannten humanitären Korridor mit Mörsergranaten. Die Rebellengruppe Dschaisch al-Islam wies dies umgehend zurück. Über den Korridor sollen Einwohner evakuiert werden und Hilfsorganisationen Nahrungsmittel und Medikamente in die umkämpfte Region östlich der Hauptstadt Damaskus bringen. Nach Worten eines Rotkreuz-Sprechers gibt es aber noch kein grünes Licht der Konfliktparteien für ein sicheres Geleit von Konvois.

Der russische Präsident Wladimir Putin hatte am Vortag angeordnet, dass die Angriffe der von Russland unterstützen syrischen Streitkräfte auf die Rebellenenklave jeden Tag von 08.00 Uhr bis 13.00 Uhr MEZ eingestellt werden sollten. In dem seit 2013 belagerten Gebiet leben rund 400.000 Menschen, die hungern und kaum noch medizinisch versorgt werden können. Nach den bislang schwersten Angriffen auf das von islamistischen Rebellen beherrschte Gebiet in der vergangenen Woche hatte der UN-Sicherheitsrat am Samstag zu einer 30-tägigen Waffenruhe für ganz Syrien aufgerufen. Bei den Angriffen waren Hunderte Menschen getötet und mehrere Tausend verletzt worden.

REBELLENSPRECHER: NUR WAHL ZWISCHEN ZWANGSUMSIEDLUNG UND TOD

Das russische Verteidigungsministerium hatte am Montag erklärt, die Feuerpause sei mit den syrischen Streitkräften abgesprochen, um Kranke und Verletzte aus dem Gebiet herausbringen zu können und den Zivilisten die Möglichkeit zu geben, die Enklave zu verlassen. Ein Sprecher der Rebellengruppe Failak al-Rahman warf Russland vor, die Menschen nur vor die Wahl zwischen Zwangsumsiedlung oder Tod durch Beschuss oder Belagerung zu stellen. Ein ranghoher Vertreter der Rebellengruppe Dschaisch al-Islam wies russische Angaben zurück, Aufständische beschössen den Fluchtkorridor und hinderten Zivilisten daran, die Enklave zu verlassen: “Wir haben niemanden daran gehindert. Zivilisten treffen ihre Entscheidungen selbst.”

Wie rasch dringend benötigte Hilfe zu den Menschen kommen kann, war noch nicht absehbar. Der Abteilungsleiter für Internationale Zusammenarbeit beim Deutschen Roten Kreuz, Christof Johnen, sagte, noch gebe es keine Zusicherung aller Konfliktparteien für sicheres Geleit. Nur wenn diese vorliege, würden die Helfer des syrischen Roten Halbmondes und des Internationalen Roten Kreuzes in die Enklave fahren können. “Fünf Stunden ist dafür sehr knapp”, gab er im BR zu bedenken. Es bleibe noch abzuwarten, wie die Rebellen reagierten. “Sobald wir grünes Licht haben, werden wir mit sehr vielen Hilfsgütern, um Zehntausende Menschen versorgen zu können, hereinfahren.”

Die Bombardements von Ost-Ghuta sind Teil einer verstärkten Kriegsführung an mehreren Fronten, mit der der von Russland unterstützte Präsident Baschar al-Assad den Sieg in dem fast siebenjährigen Bürgerkrieg erzwingen will. Im Norden Syriens hat die Türkei eine Offensive gegen kurdische Rebellen gestartet. Zur Unterstützung der Kurden hat die Regierung in Damaskus mit ihr verbündete Milizen nach Afrin entsandt.