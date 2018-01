Syrien weist Kritik an Offensive in Idlib zurück

Beirut (Reuters) - Die syrischen Regierung hat Kritik Frankreichs an ihrer Militäroffensive in der Provinz Idlib zurückgewiesen. Die Angriffe richteten sich gegen terroristische Gruppen, die von den Vereinbarungen zur Reduzierung der Kämpfe ausgenommen seien, erklärte das Außenministerium am Donnerstag.

Syria Civil Defence members search for survivors after an airstrike in the besieged town of Hamoria, Eastern Ghouta, in Damascus, Syria Janauary 9, 2018. REUTERS/Bassam Khabieh

Frankreich hatte sich am Mittwoch besorgt über die Offensive in Idlib geäußert und verlangt, dass Syrien sich an die Abmachungen zur Deeskalation halte. Idlib ist das größte noch von Extremisten und Rebellen beherrschte Gebiet in Syrien. Dorthin zogen sich auch Extremisten aus anderen Landesteilen zurück, die von den Regierungstruppen erobert wurden. Die Türkei hat die Offensive ebenfalls kritisiert und der syrischen Regierung vorgeworfen, unter dem Vorwand des Kampfes gegen Extremisten auch Zivilisten und moderate Oppositionelle zu bekämpfen.

Die staatlichen Medien Syriens warfen Frankreich vor, die tatsächliche Situation in den ländlichen Gebieten Idlibs zu ignorieren. Die Armee kämpfe dort “für eine Befreiung vom Terrorismus der Nusra-Front und anderer terroristischer Organisationen”. In einer Erklärung des Außenministeriums wird zudem der auch von Frankreich erhobene Vorwurf bestritten, die Armee greife Zivilisten und Krankenhäuser an. Solche Kritik kommt auch von Menschenrechtsorganisationen und den Vereinten Nationen. Sowohl Syrien als auch Russland erklären immer wieder, ihre Luftwaffen nähmen nur Extremisten und deren Einrichtungen ins Visier.

