Minister - Türkei weiter um Waffenstillstand in Idlib bemüht

Istanbul (Reuters) - Die Türkei bemüht sich nach den Worten von Außenminister Mevlüt Cavusoglu weiter um einen Waffenstillstand in der letzten syrischen Rebellenhochburg Idlib.

Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu looks on during a news conference with Russia's counterpart Sergei Lavrov in Moscow, Russia August 24, 2018. REUTERS/Maxim Shemetov

Sie sei auch weiter bereit, bei der Bekämpfung von Terroristen dort zu kooperieren, sagte Cavusoglu am Freitag vor Journalisten. Am Montag werde Präsident Recep Tayyip Erdogan erneut mit seinem russischen Kollegen Wladimir Putin über die Lage in Syrien sprechen. Vor einer Woche war Erdogan bei einem Gipfel mit Putin und dem iranischen Präsidenten Hassan Ruhani mit seinem Versuch gescheitert, die drohende Offensive gegen Idlib abzuwenden. Am Freitag kommt der russische Außenminister Sergej Lawrow in Berlin mit seinem Kollegen Heiko Maas zu Beratungen über Syrien zusammen.

Der syrische Präsident Baschar al-Assad hat Truppen um Idlib zusammengezogen, wo zahlreiche Zivilisten ausharren, wo sich aber auch viele aus anderen Landesteilen vertriebene Rebellen verschanzt haben. Assad wird von Russland und Iran unterstützt. Die meisten der Rebellen gehören islamistischen und extremistischen Milizen an. Unter ihnen sind auch viele Ausländer. Die Türkei unterhält in Idlib zwölf Militärstellungen, die sie in den vergangenen Tagen verstärkt hat.

Maas sagte am Donnerstag, der Kampf gegen Islamisten rechtfertige nicht, das Leben von drei Millionen Zivilisten in der Region zu gefährden. Sein türkischer Kollege Cavusoglu habe ihm versichert, dass man nach Wegen suchen werde, “fundamentalistische Terroristen” ausfindig zu machen, “ohne aber die gesamte Bevölkerung in Idlib in Mitleidenschaft zu ziehen”. Kanzlerin Angela Merkel hatte vergangene Woche gesagt, es müsse versucht werden, “dass man diese radikalen Kräfte natürlich bekämpft, aber die Zivilbevölkerung schützt”.