TV - Explosionen nahe Damaskus - Israelisches Militär fängt Flugkörper ab

General view of central Damascus, Syria, September 15, 2018. Picture taken September 15, 2018. REUTERS/Marko Djurica

Kairo. (Reuters) - In der Nähe des Flughafens in der syrischen Stadt Damaskus sind am Dienstagfrüh (Ortszeit) Explosionen vernommen worden, wie das staatliche Fernsehen berichtete.

Weitere Einzelheiten zur Art der Explosionen und deren Ursprung waren zunächst nicht bekannt. Wenige Minuten später gab das israelische Militär an, vier Flugkörper aus Richtung Syrien auf dem Weg nach Israel abgefangen zu haben. Zuvor ertönten im Bereich der von Israel besetzten Golanhöhen Sirenen, die vor einem Raketenbeschuss warnten. “Vier Abschüsse wurden von Syrien in Richtung israelisches Territorium identifiziert, die von den israelischen Luftverteidigungssystemen abgefangen wurden”, erklärte die Armee. “Es wurden keine israelischen Gemeinden getroffen.”