Neue Angriffe auf Ost-Ghuta vor geplanter UN-Resolution

Beirut/New York (Reuters) - Nur wenige Stunden vor der geplanten Abstimmung im UN-Sicherheitsrat über eine 30-tägige Waffenruhe in Ost-Ghuta hat am Freitag eine neue Angriffswelle die syrische Region erschüttert.

Den sechsten Tag in Folge bombardierten Kampfflugzeuge die belagerte Region östlich von Damaskus. Nach Informationen der oppositionsnahen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte wurden seit Beginn der Bombardieren am Sonntag mindestens 417 Menschen getötet und Tausende verletzt. Nach Berichten medizinischer Helfer wurden zahlreiche Krankenhäuser getroffen. Eine Versorgung der Verletzten sei kaum noch möglich.

Die in Großbritannien ansässige Beobachtungsgruppe berichtete über Luft- und Artillerieangriffe auf die Ortschaften Duma, Samalka, und andere Städte der Rebellenenklave. Ein Augenzeuge bezeichnete die Angriffe als die heftigsten bislang. Helfer und Rettungskräfte müssten immer wieder Menschen aus den Trümmern zerstörter Häuser graben.

Ost-Ghuta wird seit 2013 von den Regierungstruppen belagert. Die Rebellen in der Enklave werden von islamischen Extremisten dominiert, die von dort aus auch immer wieder Damaskus unter Beschuss genommen haben. Die syrische und die russische Regierung erklärten, sie nähmen nur militärische Ziele unter Beschuss. Den Islamisten werfen sie vor, die Bevölkerung Ost-Ghutas als menschliche Schutzschilde zu missbrauchen.

Rund 400.000 Menschen leben in dem Gebiet aus Vorstädten und landwirtschaftlichen Flächen vor den Toren der Hauptstadt. Die syrische Armee und regierungstreuen Truppen bereiten nach eigenen Angaben mit dem Bombardement eine Bodenoffensive vor, um die letzte Rebellenbastion bei Damaskus einzunehmen. Die Leidtragenden in dem Krieg zwischen Regierungsgegnern und Islamisten auf der einen Seite und der syrischen Armee und ihren russischen Verbündeten auf der anderen sind die in Ost-Ghuta lebenden Zivilisten. Hilfsorganisationen gelangen nur gelegentlich in das Gebiet, um Nahrungsmittel und Medikamente hineinzubringen. Die Vereinten Nationen (UN) fordern seit längerem einen Waffenstillstand und die Evakuierung Kranker und Verletzter. Beide Seiten zeigen keine Bereitschaft zum Nachgeben.

Der UN-Sicherheitsrat soll im Laufe des Tages über eine Resolution für eine 30-tägige Waffenruhe abstimmen. Der Resolutionsentwurf wurde von Schweden und Kuwait eingebracht. Unklar war, wie die UN-Vetomacht Russland abstimmen wird, die den syrischen Präsidenten Baschar al-Assad unterstützt. Russland fordert Änderungen an dem Entwurf. Dadurch wurde am Donnerstag eine Einigung im Sicherheitsrat verhindert.