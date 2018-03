TV - Syrer fliehen vor Assad-Truppen in Ost-Ghuta

Beirut (Reuters) - In der syrischen Rebellen-Enklave Ost-Ghuta sind Medien- und Augenzeugenberichten zufolge zahlreiche Menschen auf der Flucht vor den heranrückenden Regierungstruppen.

People watch as smoke rises in eastern Ghouta, Damascus, Syria February 28, 2018. REUTERS/Omar Sanadiki

Sie verließen ihre Häuser dort, wo die Soldaten von Präsident Baschar al-Assad die Kontrolle übernommen hätten, teilte ein Zeuge am Sonntag mit. Die Flüchtlinge versuchten, im Zentrum der Region Ost-Ghuta Unterschlupf zu finden. Der Fernsehsender Orient TV, der der Opposition nahe steht, berichtete, der Vormarsch der Assad-Truppen habe die Flucht ausgelöst.

Ost-Ghuta vor den Toren der Hauptstadt Damaskus ist eines der letzten größeren Rückzugsgebiete der Aufständischen. Es wird von islamistischen Rebellengruppen kontrolliert. Rund 400.000 Menschen sind dort seit Jahren eingeschlossen. Russland hatte kürzlich eine Feuerpause von fünf Stunden täglich erklärt, um Menschen aus Ost-Ghuta heraus- und Hilfslieferungen hineinzubringen. Doch diese Kampfpause ist brüchig.

Ein für Sonntag geplanter Hilfskonvoi der Vereinten Nationen (UN) und anderer Hilfsorganisationen wurde nach UN-Angaben abgesagt.“Der Konvoi nach Ost-Ghuta kann heute nicht fahren”, sagte eine UN-Vertreter. Man bleibe aber in Bereitschaft, um die Hilfsgüter sofort auf den Weg zu bringen, sobald die Situation dies erlaube. Rund 40 Lastwagen sollen dringend benötigte Lebensmittel und Medikamente nach Duma in der Region Ost-Ghuta schaffen. Nur ein kleiner Konvoi mit Gütern für 7200 Menschen hatte Mitte Februar sein Ziel erreicht. Es war in diesem Jahr bislang der einzige.