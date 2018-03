Russland - Rebellen aus zwei Dritteln von Ost-Ghuta vertrieben

Moskau (Reuters) - Zwei Drittel der belagerten syrischen Enklave Ost-Ghuta sind nach russischen Angaben frei von Rebellen.

Syrian President Bashar al-Assad meets with Syrian army soldiers in eastern Ghouta. SANA/via REUTERS

65 Prozent des Gebietes nahe Damaskus seien “befreit von Terroristen”, sagte der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu am Dienstag nach einer Meldung der Nachrichtenagentur RIA. Insgesamt seien bislang knapp 80.000 Menschen aus dem Distrikt in Sicherheit gebracht worden. Ost-Ghuta war eines der letzten größeren Gebiete, das die vorwiegend islamistischen Rebellen im Kampf gegen den syrischen Präsidenten Baschar al-Assad noch unter Kontrolle hatten. In den vergangenen Tagen flohen Zehntausende Menschen aus der Enklave. Russland unterstützt Assad militärisch.