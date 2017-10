Rebellen - Treiben Offensive gegen IS nach Fall von Rakka voran

Beirut (Reuters) - Nach der Rückeroberung der ehemaligen IS-Hochburg Rakka wollen die von den USA unterstützten Rebellengruppen ihre Offensive gegen die Extremistenmiliz im Osten Syriens weiter verstärken.

Fighters of Syrian Democratic Forces walk past the ruins of destroyed buildings near the National Hospital after Raqqa was liberated from the Islamic State militants, in Raqqa, Syria October 17, 2017. Picture taken October 17, 2017. REUTERS/Erik De Castro

Kämpfer aus Rakka sollten an die Front in der Provinz Deir al-Sor verlegt werden, sagte ein Sprecher der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) am Mittwoch. Dort liefern sich SDF und IS derzeit Kämpfe östlich des Euphrats. Auch Einheiten der syrischen Regierung gehen in der Region unterstützt von russischer Luftwaffe und schiitischen Milizen gegen den IS vor. Sie haben die gleichnamige Provinzhauptstadt Deir al-Sor bereits wieder weitgehend unter ihre Kontrolle gebracht. Sie war zuletzt ebenfalls eine wichtige IS-Bastion.

Der Islamische Staat (IS) hat in den vergangenen Wochen massiv an Boden verloren. Am Dienstag riefen die SDF den Sieg über die Extremisten in Rakka aus. In Syrien ist der IS damit auf ein Gebiet am Euphrat und die umliegende Wüste zurückgedrängt. Im benachbarten Irak wurden die Islamisten bereits im Sommer aus ihrer Hochburg Mossul vertrieben.