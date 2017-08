Russland - Haben nichts mit russischen Freiwilligen in Syrien zu tun

Russian soldiers and civilians walk along a street in Aleppo, Syria January 30, 2017. Picture taken January 30, 2017.

Moskau/Beloretschensk (Reuters) - Jedwede freiwilligen russischen Kämpfer an der Seite des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad handeln nach Angaben der Regierung in Moskau nicht in deren Auftrag.

"Wenn russische Bürger in Syrien als Freiwillige ... sind, dann haben sie nichts mit dem Staat zu tun", sagte Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow am Mittwoch in einer Telefonkonferenz mit Journalisten.

Die russische Regierung unterstützt Assad seit knapp zwei Jahren militärisch in Syrien. Sie gibt bislang nicht zu, dass dabei an der Seite russischer Soldaten auch andere Russen auf Vertragsbasis kämpfen. Die Präsenz solcher Russen in dem Bürgerkriegsland würde auf einen Verstoß gegen ein Verbot hindeuten, das es Zivilisten untersagt, als Söldner im Ausland zu kämpfen.

Auch würde sich zeigen, dass die Zahl russischer Opfer in Syrien deutlich höher ist als von der Regierung angegeben. So geht aus Mitteilungen des Verteidigungsministeriums hervor, dass in diesem Jahr bislang zehn russische Militärangehörige getötet wurden. Die Nachrichtenagentur Reuters schätzt dagegen, dass 2017 bereits mindestens 40 russische Soldaten und Söldner umgekommen sind. Sie wertete dazu Angaben von Familienangehörigen und Freunden der Toten aus. Das Verteidigungsministerium und das Präsidialamt lehnten eine Stellungnahme ab.

Die wahre Opferzahl im Syrien-Konflikt auf russischer Seite ist ein heikles Thema in Russland. Im kommenden Jahr steht die Präsidentenwahl an. Es wird erwartet, dass Amtsinhaber Wladimir Putin erneut antritt und wiedergewählt wird. Putin hatte drei Monate vor Russlands Eintritt in den Syrien-Konflikt per Dekret verfügt, dass Opferzahlen des russischen Militärs in Friedenszeiten als Staatsgeheimnis zu behandeln sind.