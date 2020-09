Lawrow in Syrien - Russland macht Front gegen US-Sanktionen

Russian Foreign Minister Sergei Lavrov attends the Human Rights Council at the United Nations in Geneva, Switzerland, February 25, 2020. PREUTERS/Denis Balibouse

Moskau/Amman (Reuters) - Nach jahrelanger Militärhilfe aus Moskau setzt Syriens Präsident Baschar al-Assad auch beim Wiederaufbau der Wirtschaft auf Russland.

Bei einem Besuch des russischen Außenministers Sergej Lawrow in Damaskus sagte Assad am Montag, die Beziehungen beider Länder sollten vor allem in den Bereichen Handel, Energie und Bergbau intensiviert werden. Lawrow erklärte, das Land benötige beim Wiederaufbau internationale Hilfe. Syriens Wirtschaft hat im Bürgerkrieg stark gelitten und bekommt seit Juni zusätzlich neue US-Sanktionen zu spüren. Der mit Lawrow in die syrische Hauptstadt gereiste Vize-Ministerpräsident Juri Borisow sagte, Russland wolle Assad dabei unterstützen, die durch die US-Strafmaßnahmen entstandene Blockade zu brechen.

Russland hat mit seiner Militärhilfe dafür gesorgt, dass syrische Regierungstruppen einen Großteil der im Bürgerkrieg verlorenen Gebiete zurückerobern konnten. Präsident Wladimir Putin ist einer der engsten Verbündeten Assads. Einige der gegen Assad aufbegehrenden Rebellen sind in dem fast seit zehn Jahren andauernden Krieg von den USA unterstützt worden. Die Washingtoner Regierung hatte die Sanktionen im Juni mit der Begründung in Kraft gesetzt, dass sie Assad zur Rückkehr zu Friedensgesprächen im Rahmen der Vereinten Nationen zwingen sollen. Die US-Strafmaßnahmen treffen Firmen, die mit der syrischen Regierung Geschäfte machen.