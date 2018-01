Erdogan betont Entschlossenheit bei Kämpfen in Syrien

Ankara (Reuters) - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan droht der syrischen Kurdenmiliz YPG mit unverminderter Härte.

Die Türkei werde “die Spielchen an ihrer Grenze durchkreuzen”, sagte Erdogan am Mittwoch in Ankara. Den Anfang werde die nordsyrische Region Manbidsch machen, sagte der Präsident. Im etwas weiter westlich gelegenen Afrin kämpfte das türkische Militär am Mittwoch den fünften Tag in Folge auf syrischem Boden gegen die YPG und die von ihr dominierten, von den USA unterstützten Syrischen Demokratischen Streitkräfte (SDF).

Erdogan forderte internationale Nicht-Regierungsorganisationen (NGO) auf, den Einsatz des türkischen Militärs gegen die YPG zu unterstützen. “Ich habe Zweifel an der Menschlichkeit derer, die dieser Organisation helfen und die Türkei einen Angreifer nennen”, sagte Erdogan. Die syrischen Kurden haben seit Beginn des Bürgerkriegs drei autonome Bezirke geschaffen, darunter Afrin im Nordwesten Syriens an der Grenze zur Türkei.