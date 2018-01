Türkei - Bodenoffensive gegen syrische Kurden-Milizen

Asas (Reuters) - Türkische Streitkräfte sind nach eigenen Angaben in die nordsyrische Provinz Afrin eingerückt, um von dort eine mit den USA verbündete Kurdenmiliz zu vertreiben.

Ziel sei die Schaffung einer 30 Kilometer breiten Sicherheitszone in der syrischen Provinz Afrin, zitierte der türkische Sender HaberTürk am Sonntag Ministerpräsident Binali Yildirim. Die syrische Kurdenmiliz YPG erklärte, die türkischen Bodentruppen seien nach heftigen Gefechten an der Grenze zurückgeschlagen worden. Die Türkei hatte die Offensive mit Luftangriffen in der Nacht zu Freitag begonnen. Sie hat damit eine neue Front im syrischen Bürgerkrieg eröffnet, indem sie sich direkt gegen eine mit dem Nato-Partner USA verbündete kurdische Miliz stellt.

“Die Operation ‘Olivenzweig’ verläuft wie geplant”, teilten die türkischen Streitkräfte mit. Bislang seien 153 feindliche Einrichtungen getroffen worden, darunter Unterkünfte und Verstecke der kurdischen Milizen. Die von der Türkei unterstützte Rebellenmiliz Freie Syrische Armee habe ein kurdisches Dorf besetzt, ohne auf Widerstand gestoßen zu sein, verlautete aus türkischen Regierungskreisen. Ein Sprecher der YPG-Miliz erklärte, an mehreren Fronten um Afrin gebe es Gefechte. Die türkischen Angreifer seien jedoch zum Rückzug gezwungen worden. Nach YPG-Angaben wurden durch türkische Angriffe sechs Zivilisten und drei YPG-Kämpfer getötet. Die Kurden-Miliz warf der Türkei vor, Wohngebiete und ein Flüchtlingslager in Afrin beschossen zu haben.

In der Nacht zu Sonntag schlugen einer Meldung der türkischen Nachrichtenagentur Anadolu vier Raketen aus Syrien in der Grenzstadt Kilis ein. Türkische Sicherheitskräfte hätten zurückgeschlagen.

TÜRKEI FORDERT UNTERSTÜTZUNG VON VERBÜNDETEN

Ein Sprecher des türkischen Präsidenten Recep Tyyip Erdogan erklärte, mit dem Einsatz würden Frieden und Sicherheit für das türkische Volk garantiert. Zugleich sollten die territoriale Integrität Syriens geschützt und alle “terroristischen Elemente” in der Region vernichtet werden. “Die Türkei erwartet von ihren Verbündeten, sie im Kampf gegen den Terrorismus in all seinen Formen zu unterstützen”, erklärte Erdogan-Sprecher Ibrahim Kalin über Twitter. Ein Sprecher des US-Verteidigungsministeriums rief am Samstag zur Mäßigung auf: “Wir ermutigen alle Seiten, eine Eskalation zu vermeiden und sich auf die wichtigste Aufgabe, den Sieg über den IS, zu konzentrieren.” Ähnlich äußerten sich Russland und Frankreich. Die französische Regierung beantragte eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates.

Die Türkei sieht in der YPG einen Teil der als Terrororganisation verbotenen Kurdischen Arbeiterpartei PKK, die seit drei Jahrzehnten einen bewaffneten Aufstand im überwiegend kurdischen Südosten des Landes anführt. Nato-Partner USA unterstützt in Syrien dagegen die YPG. Sie sehen in ihr einen wirkungsvollen Verbündeten im Kampf gegen den IS.