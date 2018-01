Syrische Rebellen werfen Türkei Lüge über IS in Afrin vor

Beirut (Reuters) - Syrische Rebellen haben türkische Angaben über IS-Kämpfer in der nordwestlichen Region Afrin als Lüge zurückgewiesen.

Die radikalislamische IS-Miliz sei nicht in Afrin, teilten die Syrischen Demokratischen Streitkräfte (SDF) am Mittwoch mit. Die Behauptung der türkischen Armee, sie habe IS-Kämpfer in Afrin getötet, sei eine Lüge, um die Weltöffentlichkeit in die Irre zu führen, sagte der führende SDF-Vertreter Redur Xelil am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters. “Die ganze Welt weiß, dass Daesch nicht in Afrin präsent ist”, sagte Xelil und benutzte den arabischen Namen der Extremistenorganisation.

Die von der Türkei genannte Zahl der getöteten Kämpfer der SDF und der Kurdenmiliz YPG nannte der SDF-Vertreter übertrieben. Eigene Angaben zu Toten machte Xelil aber nicht.

Die türkische Armee hatte am Dienstag erklärt, bei ihrer Offensive in der nordsyrischen Grenzregion seien mindestens 260 Kämpfer der YPG und des IS getötet worden. Der Einsatz richtet sich gegen die YPG und die von ihr dominierten SDF, die von den USA unterstützt werden. Die syrischen Kurden haben seit dem Beginn des Bürgerkriegs drei autonome Bezirke geschaffen, darunter Afrin im Nordwesten Syriens an der Grenze zur Türkei. Die von den USA ausgebildete YPG sowie die SDF sollten eine Pufferzone an der Grenze zur Türkei bilden. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan betrachtet die YPG aber als Ableger der international geächteten Kurdischen Arbeiterpartei PKK, die für Autonomie der Kurden in der Türkei kämpft. Eine von der YPG kontrollierte Zone an der türkischen Südgrenze ist für ihn inakzeptabel.