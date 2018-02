Armee - Türkischer Soldat bei Rebellenangriff in Nordsyrien getötet

Istanbul/Beirut (Reuters) - Im Nordwesten Syriens haben Rebellen nach Angaben der türkischen Armee bei einem Raketenangriff einen Soldaten getötet und fünf weitere verletzt.

Die türkischen Einheiten hätten das Feuer erwidert, teilten die Streitkräfte am Dienstag mit. Der Angriff habe sich am Montagabend ereignet. Die türkische Armee hatte begonnen, einen Außenposten südwestlich der syrischen Großstadt Aleppo zu errichten. Es ist ihr weitester Vorstoß auf syrischem Territorium im Nordwesten, wo die gegen Präsident Baschar al-Assad kämpfenden Rebellen noch die größten Gebiete kontrollieren.

Die türkischen Soldaten bringen sich nahe der Front zwischen Rebellen und Assad-Truppen in Stellung. Grundlage dafür ist eine Vereinbarung der Türkei mit Russland und dem Iran, wonach in der Region die Kämpfe eingedämmt werden sollen. Allerdings wurde diese Übereinkunft im Dezember weitgehend zunichtegemacht, als Assads Truppen eine Großoffensive gegen die Rebellen in der Provinz Idlib starteten. Sie wurden von der russischen Luftwaffe und von mit dem Iran verbündeten Milizen unterstützt. Auch am Dienstag griff die syrische Luftwaffe Rebellen in der Region an. Mindestens fünf Menschen seien im Dorf Tarmala rund 40 Kilometer südlich der Stadt Idlib getötet worden, teilte die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit.

Die Türkei, Russland und der Iran sind in den Bürgerkrieg tief verstrickt. So geht die Türkei auch gegen die Kurdenmiliz YPG in der Region Afrin vor, die an Idlib grenzt. Der Iran rief die Regierung in Ankara auf, ihre seit zwei Wochen dauernde Offensive gegen die YPG zu beenden. Die Offensive könne Unsicherheit, Instabilität und Terrorismus nach Syrien zurückbringen.