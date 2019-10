Bericht - Schwere Kämpfe zwischen türkischem und syrischem Militär

Turkey-backed Syrian rebel fighters drive along a street in Tal Abyad, Syria October 29, 2019. REUTERS/Khalil Ashawi

Amman (Reuters) - Zwischen der türkischen und der syrischen Armee ist es laut einem Bericht staatlicher syrischen Medien im Norden des Landes zu schweren Zusammenstößen gekommen.

Die Kämpfe konzentrierten sich auf die Umgebung der Grenzstadt Ras al Ain, hieß es am Mittwoch in dem Bericht.

Die Türkei will in Nordsyrien eine 30 Kilometer breite und über 400 Kilometer lange Sicherheitszone einrichten. Die militärischen Vorbereitungen zur Einrichtung dieser Zone laufen seit Tagen. Das Gebiet stand bislang unter Kontrolle der kurdischen YPG-Miliz. Angesichts der militärischen Übermacht der Türkei haben die Kurden den syrischen Präsidenten Baschar al-Assad um Hilfe gebeten. Darauf sind syrische Truppen in Teile der von der Türkei für die Sicherheitszone beanspruchten Gebiete eingerückt.