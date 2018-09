Erdogan sieht Erfolge bei seinen Aufrufen zur Waffenruhe in Idlib

Istanbul (Reuters) - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan sieht ungeachtet der Absagen von Russland und Iran Erfolge seines Aufrufes für eine Waffenruhe in der syrischen Rebellenprovinz Idlib.

Turkish President Tayyip Erdogan attends a news conference in Ankara, Turkey, August 14, 2018. REUTERS/Umit Bektas

Seit drei Tagen herrsche in Idlib Ruhe, sagte Erdogan nach einem Bericht der Zeitung “Hurriyet” kurz vor einem Treffen mit Russlands Präsidenten Wladimir Putin am Montag. “Es sieht so aus, als hätten wir Ergebnisse mit unseren Bemühungen erzielen können.” Vor zehn Tagen hatten allerdings Putin und der iranische Präsident Hassan Ruhani öffentlich Erdogans Wunsch nach einer Waffenruhe zurückgewiesen.

Idlib im Nordwesten Syriens ist das letzte große zusammenhängende Gebiet unter Herrschaft von Aufständischen. Mit Hilfe Russlands und des Iran bereiten sich die Truppen von Präsident Baschar Al-Assad darauf vor, das Gebiet zurückzuerobern. In Idlib haben sich vorwiegend islamistische Rebellen festgestetzt. Ein Teil der Aufständischen wird von der Türkei unterstützt. Wichtigstes Ziel Erdogans ist es, die Entstehung einer autonomen kurdischen Region an der Grenze zur Türkei zu verhindern. Erdogan fürchtet, Kurden in Syrien könnten die kurdische Minderheit in der Türkei unterstützen.

Die Türkei hat zuletzt rund ein Dutzend Beobachtungsstellen des türkischen Militärs rund um Idlib verstärkt. Ziel sei es, mit diesen Beobachtungsstellen Zivilisten zu schützen, sagte Erdogan.