Luftangriff auf türkischen Militärkonvoi in Syrien

Beirut/Ankara (Reuters) - Ein türkischer Militärkonvoi ist Ziel eines Luftangriffs im Nordwesten Syriens geworden.

Drei Zivilisten seien getötet und zwölf weitere Menschen verletzt worden, teilte das Verteidigungsministerium in Ankara am Montag mit. Der Angriff sei ein Verstoß gegen Vereinbarungen, die man mit Russland getroffen habe. Der Konvoi sei auf dem Weg zu einem Beobachtungsposten gewesen. In syrischen Staatsmedien hieß es dagegen, die Türkei habe mit dem Konvoi Rebellen in der umkämpften Stadt Chan Scheichun unterstützen wollen. Das sei ein Akt der Aggression. Die syrische Armee rückte nach Angaben oppositionsnaher Beobachter in der Nacht bis an den Rand von Chan Scheichun vor. Die Rebellen halten die Stadt seit 2014. Sie ist eine ihrer letzten verbliebenen Hochburgen.

Die Regierung in Moskau ist der wichtigste Verbündete von Präsident Baschar al-Assad, der seit mehr als acht Jahren einen Aufstand gegen seine Herrschaft niederzuschlagen versucht. Die Türkei unterstützt dagegen verschiedene Rebellengruppen im Nordwesten Syriens. Dort befinden sich die letzten großen Hochburgen der Aufständischen. Die Türkei hat in der Region Dutzende Militärposten stationiert, während die syrische Armee seit April mit Unterstützung Russlands eine verstärkte Offensive gegen die Aufständischen in dem Gebiet führt. Mindestens 500 Zivilisten wurden nach UN-Angaben getötet, Hunderttausende sind auf der Flucht, viele sitzen unweit der Grenze zur Türkei fest.