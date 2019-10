UN - Rund 100.000 Menschen vor türkischen Angriffen auf der Flucht

Smoke rises over the Syrian town of Ras al-Ain, as seen from the Turkish border town of Ceylanpinar, Sanliurfa province, Turkey, October 11, 2019. REUTERS/Kemal Aslan

Beirut (Reuters) - Im Nordosten Syriens sind nach Angaben der Vereinten Nationen (UN) rund 100.000 Menschen auf der Flucht vor Angriffen des türkischen Militärs.

Die Auswirkungen des Militäreinsatzes auf die Zivilbevölkerung sei bereits zu spüren, teilten die UN am Freitag mit. Rund 100.000 Menschen hätten ihre Häuser verlassen. Die meisten seien in anderen Ortschaften untergekommen. Aber eine immer größer werdende Zahl komme inzwischen in den Lagern in Al Hassake und Tal Tamer an. Andere Flüchtlinge suchten Unterschlupf in Schulen und anderen öffentlichen Gebäuden.

Die Türkei hat am Mittwoch ihre Offensive gegen die Kurden-Miliz YPG im Nordosten Syriens begonnen. Die Türkei will auf syrischem Boden eine 30 Kilometer breite sogenannte Sicherheitszone errichten und die YPG zum Abzug aus dem Gebiet zwingen. In der heute überwiegend von Kurden besiedelten Region sollen dann rund zwei Millionen meist arabische Syrer angesiedelt werden, die vor dem seit acht Jahren dauernden Bürgerkrieg in die Türkei geflohen sind. International steht die Türkei wegen der Militäroffensive in der Kritik.