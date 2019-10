Kurden fordern Fluchtwege in Syrien für Zivilisten

A woman and a boy stand in the Mabrouka camp, near Ras al-Ain, Syria October 16, 2019. Picture taken October 16, 2019. REUTERS/Aboud Hamam

Beirut/Ankara/Washington (Reuters) - Die kurdische Verwaltung im Nordosten Syriens hat angesichts der türkischen Offensive einen Sicherheitskorridor für Zivilisten gefordert.

Tote und verletzte Zivilisten müssten die Grenzstadt Ras al-Ain verlassen können, verlangte die Stadtverwaltung am Donnerstag. Russland oder auch die USA müssten eingreifen. Die USA haben allerdings durch den Abzug ihrer Verbände aus der Region den Weg für einen Angriff des Nato-Partners Türkei frei gemacht, der die Grenzregion kontrollieren will. Die Führung in der Türkei sieht die Kurden-Miliz YPG als Terrororganisation an. US-Vize-Präsident Mike Pence traf den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, um ihm zum Stopp der Offensive zu bewegen. Die USA haben bereits Wirtschaftsanktionen verhängt und drohen mit weiteren. Syriens Präsident Baschar al-Assad kündigte an, man werde mit allen legitimen Mitteln auf die türkische Aggression reagieren.

Kurdische Verbände hatten zur Abwehr des türkischen Vormarsches einen Bund mit Assad geschlossen, der lange als Gegner der Kurden galt. In den USA hatte die Entscheidung von Präsident Donald Trump zum Truppenabzug auch unter seinen republikanischen Parteifreunden heftige Kritik ausgelöst, da die Kurden als Verbündete der USA lange den Islamischen Staat (IS) bekämpft hatten. Das Repräsentantenhaus verurteilte Trumps Vorgehen am Mittwoch mit großer Mehrheit von 354 zu 60 Stimmen, wobei Dutzende Republikaner mit den Demokraten stimmten.

BRIEF VON TRUMP AN ERDOGAN: SEIEN SIE KEIN NARR!

Für Verwunderung sorgte vor dem Besuch von Pence in Ankara ein Brief von Trump an Erdogan. “Lassen Sie uns einen guten Deal ausarbeiten”, beginnt der vom 9. Oktober datierte Brief, den Trump veröffentlichen ließ. “Sie wollen nicht für das Abschlachten Tausender Menschen verantwortlich sein, und ich will nicht verantwortlich sein für die Zerstörung der türkischen Wirtschaft - aber ich werde es tun!”, mahnte Trump. Anschließend legte er dem türkischen Präsidenten Verhandlungen mit dem Militärchef der syrischen Kurden, General Maslum Kobani Abdi, nahe - und fügt “vertraulich” ein Schreiben Maslums hinzu, das er gerade erhalten habe. Auch die Schlussformel von Trumps Brief entspricht eher nicht den diplomatischen Gepflogenheiten. “Seien Sie kein harter Kerl. Seien Sie kein Narr! Ich rufe Sie später an”, schreibt der US-Präsident.

Im Weißen Haus kam es kurz darauf bei einem Treffen Trumps mit führenden Demokraten zu einem Eklat. “Wir wurden Zeugen, wie der Präsident einen Nervenzusammenbruch hatte - es ist traurig, das so sagen zu müssen”, erklärte die Präsidentin des Repräsentantenhauses, die Demokratin Nancy Pelosi. Der oberste Demokrat im Senat, Chuck Schumer, berichtete, Trump sei in eine Schimpftirade ausgebrochen und habe Pelosi als “drittklassige Politikerin” bezeichnet. Die Demokraten hätten das Treffen daraufhin abgebrochen, sagte Pelosi.