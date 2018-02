Syrien wirft US-geführter Allianz Kriegsverbrechen vor

Beirut (Reuters) - Syrien hat der US-geführten Koalition vorgeworfen, mit ihrem Angriff auf regierungstreue Kämpfer im Osten des Landes Kriegsverbrechen begangen zu haben.

Die internationale Gemeinschaft müsse “dieses Massaker verurteilen und die Koalition dafür in die Verantwortung nehmen”, zitierte die staatliche Nachrichtenagentur Sana aus einem Brief des Außenministeriums an die Vereinten Nationen. Die Koalition sei illegal und müsse aufgelöst werden.

Die US-Koalition hatte bei Gefechten in der Provinz Deir al-Sor Dutzende Kämpfer getötet, die loyal zur Regierung von Baschar al-Assad standen. Sie hätten das Hauptquartier der Syrischen Demokratischen Streitkräfte (SDF) angegriffen, sagte ein US-Vertreter. Die SDF sind eine Truppe aus kurdischen und arabischen Kämpfern, die von den USA unterstützt werden und in den vergangenen Monaten an der Zerschlagung der Extremistenmiliz Islamischer Staat (IS) beteiligt waren. “Wir vermuten, dass prosyrische Truppen versucht haben, Gebiete einzunehmen, die die SDF im September 2017 vom IS erobert haben”, sagte der US-Vertreter, der namentlich nicht genannt werden wollte. Offenbar sei es ihnen um das Ölfeld Chuscham gegangen.

Das staatliche syrische Fernsehen berichtete, die US-Koalition habe Truppen bombardiert, die den IS und die SDF am Ostufer des Euphrat bekämpft hätten.