USA - Könnten Truppen zum Schutz von Ölanlagen in Syrien lassen

Dohuk/Kabul (Reuters) - Zum Schutz der Ölanlagen im Nordosten Syriens vor der Extremistenmiliz IS erwägen die USA, einige ihrer Soldaten in der Region zu lassen.

Obwohl der von US-Präsident Donald Trump angeordnete Truppenabzug in Richtung Irak laufe, seien einige Soldaten noch bei verbündeten Truppen in der Nähe der Ölfelder, sagte US-Verteidigungsminister Mark Esper am Montag am Rande eines Besuchs in Afghanistan. Es gebe Überlegungen, sie vor Ort zu lassen. Es gehe darum, dem IS und anderen Gruppen den Zugriff auf das Öl und die damit zu erwirtschaftenden Einnahmen zu verwehren. Dies sei eine der Optionen, die das Verteidigungsministerium derzeit prüfe. Eine Entscheidung sei noch nicht gefallen.

US-Truppen überquerten unterdessen den Grenzübergang Sahela von Syrien in den Irak. Ein Kameramann der Nachrichtenagentur Reuters zählte mehr als 100 Fahrzeuge, die in der nordirakischen Provinz Dohuk in der autonomen Region Kurdistan ankamen. Esper hatte am Samstag erklärt, dass alle der nahezu 1000 im Norden Syriens stationierten US-Soldaten in den Irak verlegt würden, um den Kampf gegen den IS fortzusetzen.

Trump hatte kürzlich überraschend entschieden, die US-Soldaten aus dem Nordosten Syriens abzuziehen. Er erntete dafür scharfe Kritik auch aus der eigenen Partei, weil er damit den Weg frei machte für eine türkische Offensive in der Region. Diese richtet sich gegen die über Jahre hinweg an der Seite der USA gegen den IS kämpfenden Kurden-Milizen in Syrien. Trumps Kritiker werfen ihm vor, nicht nur die einstigen engen Verbündeten im Stich zu lassen, sondern auch den Kampf gegen den radikal-islamischen IS zu schwächen.

Am Donnerstag hatte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan nach Gesprächen mit US-Vizepräsident Mike Pence einer fünftägigen Feuerpause zugestimmt, um den kurdischen Kämpfern den Abzug aus dem Gebiet zu ermöglichen, in dem die Türkei eine sogenannte Sicherheitszone einrichten will. Erdogan drohte zugleich, die Offensive fortzusetzen, sollten die Kurden bis Dienstag immer noch in dem Gebiet sein. Am Sonntag teilte das von der Kurden-Miliz YPG geführte Rebellenbündnis SDF mit, sie habe sich aus dem strategisch wichtigen Grenzort Ras al-Ain zurückgezogen. Mit der Türkei verbündete syrische Rebellen erklärten jedoch, der Abzug sei noch nicht abgeschlossen.