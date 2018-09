Erdogan zu Staatsbesuch in Deutschland eingetroffen

Berlin (Reuters) - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan ist am Donnerstag zu einem Staatsbesuch in Deutschland eingetroffen.

A plane with Turkish President Tayyip Erdogan arrives at the Tegel airport in Berlin, Germany, September 27, 2018. REUTERS/Hannibal Hanschke

Sein Flugzeug landete am Mittag auf dem Flughafen Berlin-Tegel. Als ausdrückliches Ziel seines dreitägigen Besuchs hat Erdogan eine Normalisierung der Beziehungen zwischen beiden Staaten genannt, die sich etwa durch die Inhaftierung auch deutsch-türkischer Journalisten seit zwei Jahren stark verschlechtert haben. Erdogan wird in Berlin am Freitag mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Kanzlerin Angela Merkel zusammenkommen. Ein Fokus bei den Gesprächen sollen auch die Wirtschaftsbeziehungen zwischen beiden Staaten sein. Die Türkei leidet unter einer schweren Wirtschaftkrise. Am Samstag will Erdogan in Köln eine Moschee der staatlichen türkischen Ditib-Behörde einweihen. In Berlin wie in Köln sind große Demonstrationen gegen und für Erdogan geplant.