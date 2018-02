"Welt"-Journalist Yücel kommt frei - Anklage fordert Haft

Berlin (Reuters) - Nach gut einem Jahr in türkischer Haft kommt der “Welt”-Korrespondent Deniz Yücel frei.

Nach Angaben seines Anwalt verfügte ein Gericht in Istanbul am Freitag seine Freilassung für die Dauer des Verfahrens. Eine Ausreisesperre wurde der “Welt” zufolge nicht verhängt. Die Nachrichtenagentur Anadolu berichtete, in der vom Gericht akzeptierten Anklageschrift fordere der Staatsanwalt bis zu 18 Jahre Haft.

Die Bundesregierung bestätigte die Freilassung, die ein wichtiger Schritt zur Verbesserung der Beziehungen sei. Außenminister Sigmar Gabriel erklärte: “Das ist ein guter Tag für uns alle.” Er danke der Regierung in Ankara für die Unterstützung bei der Beschleunigung des Verfahrens.

“Endlich! Beste Nachricht, wo gibt!”, twitterte Justizminister Heiko Maas. Dem Auswärtigen Amt zufolge gab es keinen “Deal”.

Der 44-jährige Yücel wurde am Mittwoch vor einem Jahr festgenommen. Ihm wird von der türkischen Justiz Terrorunterstützung vorgeworfen. “Endlich hat das Gericht die Freilassung meines Mandaten beschlossen”, twitterte Yücels Anwalt. Der Fall Yücel hat die deutsch-türkischen Beziehungen schwer belastet. Erst am Donnerstag hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel dem türkischen Regierungschef Binali Yildirim bei dessen Besuch in Berln gesagt, es handele sich um einen Fall besonderer Dringlichkeit.

Yildirim hatte kurz vor seinem Treffen mit Merkel Bewegung signalisiert, jedoch betont, die Entscheidung liege bei der unabhängigen Justiz. “Diese und ähnliche Verfahren sollten unsere Beziehungen nicht beeinflussen”, hatte er in einer Pressekonferenz mit Merkel für einen Neuanfang geworben.

Gabriel erklärte, er habe in den letzten Monaten viele Gespräche mit der Regierung in Ankara geführt, darunter seien zwei Treffen mit Staatschef Recep Tayyip Erdogan gewesen: “Die Unabhängigkeit der Gerichtsentscheidung war immer zentrales Anliegen in allen Gesprächen. Umso mehr freut mich die heutige Entscheidung.” Vize-Regierungssprecherin Ulrike Demmer sprach von einem ersten wichtigen Schritt, “auf den wir alle lange hingearbeitet haben”. Ein Sprecher des Auswärtigen Amts sagte, der Fall Yücel sei nicht der einzige Fall, bei dem es Dissonanzen zwischen der Bundesregierung und der türkischen Regierung gebe. Für Schlussfolgerungen sei es noch zu früh. Er betonte , von “schmutzigen Deals oder Nebenabsprachen” könne keine Rede sein.

“WELT”-CHEFREDAKTEUR FEIERT FREILASSUNG

Welt-Chefredakteur Ulf Poschardt zeigte sich erleichtert. “Die beste Nachricht aller Zeiten. Wir sind so glücklich! Danke allen Unterstützern!”, twitterte er. Auch aus der Politik kamen überschwängliche Kommentare. Ex-Grünen-Chef Cem Özdemir erinnerte aber zugleich an die zahlreichen Journalisten und Oppositionellen in türkischer Haft: “Einziges Verbrechen: sie machen ihren Job.” Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow schrieb, es gelte weiter Druck auf die Türkei auszuüben.

Die Journalistin Mesale Tolu war im Dezember freigekommen, ihr Ehemann aber im Januar erneut festgenommen worden. Neben Yücel sitzen noch fünf Deutsche in Haft.

Reporter: Reuters-Büro Istanbul; bearbeitet von Matthias Sobolewski und Milena Bürki; redigiert von Thomas Krumenacker.