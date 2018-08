Maas – Entwicklungen in der Türkei erfüllen uns mit großer Sorge

Berlin (Reuters) - Bundesaußenminister Heiko Maas bewertet die wirtschaftliche Entwicklung in der Türkei als beunruhigend.

German Foreign Minister Heiko Maas attends the weekly cabinet meeting in Berlin, Germany August 1, 2018. REUTERS/Joachim Herrmann

“Die Entwicklungen, die es in der Türkei zurzeit gibt, erfüllen uns mit großer Sorge”, sagte Maas am Montag in Berlin. Die Türkei sei ein wichtiger Staat für Europas Wirtschaft und darüber hinaus, auch für deutsche Unternehmen. Inbesondere die Verschärfung des Konflikts der Türkei mit den USA habe die Lage noch einmal verschlechtert. Es gebe aber nicht nur amerikanische Staatsbürger in türkischer Haft. “Wir haben ähnliche Fälle”, sagte der SPD-Politiker mit Blick auf inhaftierte Deutsche. “Insofern wäre es wünschenswert, dass es nicht nur eine Lösung dieses Konfliktes zwischen der Türkei und den Vereinigten Staaten gibt.” Das würde die Lösung auch der wirtschaftlichen Probleme erheblich vereinfachen, sagte Maas. Deshalb hoffe er, dass nach der formalen Aufhebung des Aunahmezustandes sich Schritt für Schritt das Verhältnis der Türkei zu Euorpa, Deutschland und den Vereinigten Staaten verbessern werde. Letztlich sei dies auch im Interesse der Türkei.

Die türkische Wirtschaft leidet unter einem dramatischen Verfall der Landeswährung Lira. Trotz Maßnahmen der Notenbank und Beschwichtigungen der Regierung rutschte ihr Kurs am Montag auf einen historischen Tiefstand. Präsident Recep Tayyip Erdogan sieht sein Land als Opfer einer Verschwörung.