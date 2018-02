Gabriel bittet um Beschleunigung des Verfahrens im Fall Yücel

Berlin (Reuters) - Außenminister Sigmar Gabriel dringt auf mehr Tempo im Verfahren gegen den seit einem Jahr in der Türkei inhaftierten deutschen Journalisten Deniz Yücel.

In den vergangenen Tagen und Wochen habe er etliche intensive Gespräche mit seinem türkischen Kollegen Mevlüt Cavusoglu geführt, sagte Gabriel am Mittwoch: “In den Gesprächen habe ich darum gebeten, dass dieses Gerichtsverfahren von der türkischen Justiz beschleunigt wird.” Er hoffe auf eine baldige positive Entscheidung des unabhängigen türkischen Gerichts.

Der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim wird am Donnerstag zu einem Besuch bei Bundeskanzlerin Angela Merkel in Berlin erwartet. In einem ARD-Interview deutete Yildirim Bewegung im Fall Yücel an, der die Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei belastet. Details nannte er nicht.