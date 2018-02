Gabriel erwartet baldige Rückkehr Yücels

München (Reuters) - Bundesaußenminister Sigmar Gabriel erwartet eine baldige Rückkehr des aus türkischer Haft freikommenden “Welt”-Journalisten Deniz Yücel nach Deutschland.

Das Gericht in Istanbul habe Yücel keine Einschränkungen auferlegt, sagte Gabriel am Freitag vor Beginn der Münchner Sicherheitskonferenz. “Ich gehe das davon aus, dass das dazu führen wird, dass er das Land verlassen wird.” Er fügte hinzu: “Wir hoffen, dass das sehr schnell passieren wird.” Gegenleistungen an die Türkei habe es nicht gegeben, sagte der SPD-Politiker.

Das Gericht hatte zuvor die Anklage gegen Yücel zugelassen, dem Terrorunterstützung vorgeworfen wird. Die Staatsanwaltschaft fordert bis zu 18 Jahren Haft. Zugleich ordnete das Gericht aber an, den 44-Jährigen aus der Untersuchungshaft zu entlassen.