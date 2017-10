Erdogans Chef-Wirtschaftsberater tritt zurück

Ankara (Reuters) - Der Chef-Wirtschaftsberater des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, Saban Disli, ist zurückgetreten.

Ein ranghoher Vertreter von Erdogans AK-Partei bestätigte entsprechende Medienberichte am Donnerstag, ohne weitere Einzelheiten zu nennen. Disli hatte Erdogan in dessen Funktion als AKP-Chef beraten. Er ist der Bruder von Generalmajor Mehmet Disli, der unter dem Vorwurf der Verwicklung in den Putschversuch vom vergangenen Jahr inhaftiert worden ist. Ob es einen Zusammenhang mit der Entlassung seines Bruders aus dem Berateramt gibt, war zunächst unbekannt.