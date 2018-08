Türkischer Finanzminister - Lira wird stärker werden

Ankara (Reuters) - Der türkische Finanzminister Berat Albayrak rechnet mit einer Stärkung der unter Druck geratenen Landeswährung Lira.

A money changer counts Turkish lira banknotes at a currency exchange office in Istanbul, Turkey August 13, 2018. REUTERS/Murad Sezer

Es seien alle notwendigen Maßnahmen eingeleitet, um die Märkte zu beruhigen, sagte Albayrak am Dienstag. Er signalisierte zugleich die Bereitschaft zu weiteren Eingriffen, die mit den Regeln eines freien Marktes kompatibel seien. Die Lira werde in der kommenden Zeit gestärkt.

Die Lira legte zwar am Dienstag zu, ein DollarTRY= kostete mit 6,55 Lira etwa 4,5 Prozent weniger als am Montag. Allerdings kritisierten Investoren, die Maßnahmen reichten nicht aus, um die Wurzeln des Währungsverfalls zu packen. Sie fordern etwa höhere Leitzinsen.