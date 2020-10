Erdogan ruft Türken zum Boykott französischer Produkte auf

Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a appelé lundi ses compatriotes à cesser d'acheter des produits français, une nouvelle étape dans la montée de la tension entre Ankara et Paris au sujet de la lutte contre l'islamisme en France. /Photo prise le 7 août 2020/REUTERS/Murad Sezer

Ankara (Reuters) - Der Streit zwischen Frankreich und der Türkei über Mohammed-Karikaturen und den Umgang mit dem Islam verschärft sich.

Nach seinen Verbal-Attacken gegen den französischen Präsidenten Emmanuel Macron legte der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan am Montag nach und forderte seine Landsleute auf, keine französischen Produkte mehr zu kaufen. Macron warf er eine Anti-Islam-Agenda vor. Die Europäische Union müsse dem ein Ende bereiten. Am Samstag hatte Frankreich seinen Botschafter aus der Türkei abgezogen, nachdem Präsident Recep Tayyip Erdogan Macron scharf attackiert und unter anderem erklärt hatte, Macron gehöre in psychiatrische Behandlung.

Verschärft wurden die seit längerem andauernden Spannungen zwischen beiden Regierungen kürzlich durch die Ermordung eines französischen Geschichtslehrers, der von einem mutmaßlichen Islamisten wegen der Verwendung von Mohammed-Karikaturen im Unterricht enthauptet worden war. Macron hatte anschließend angekündigt, die Maßnahmen gegen den konservativen Islam zu verstärken, der die Werte Frankreichs zu untergraben drohe. Zugleich stellte er sich hinter die Verwendung der Karikaturen. Bereits vor dem Mord hatte Macron Anfang Oktober erklärt, er werde den “islamistischen Separatismus” bekämpfen, der die Kontrolle in einigen muslimischen Gemeinden in Frankreich zu übernehmen drohe.

Die Bundesregierung stellte sich hinter Macron. “Wir stehen solidarisch an der Seite Frankreichs”, sagte Außenminister Heiko Maas. Die persönlichen Angriffe von Präsident Erdogan gegen Präsident Macron “sind ein neuer Tiefpunkt und sind auch völlig inakzeptabel”. Wer den Kampf gegen islamistische Extremisten “einfach gleichsetzt mit Rassismus und Islamophobie, der handelt nicht anders als unverantwortlich, und der spielt damit in die Hände derer, die unsere Gesellschaft spalten wollen”.

Frankreichs Vorgehen stieß aber auch in anderen muslimischen Ländern auf Empörung. Pakistan bestellte deswegen am Montag den französischen Botschafter ein und sprach von einer islamfeindlichen Kampagne unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit.