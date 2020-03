Merkel - Erdogans Vorgehen gegenüber Flüchtlingen "inakzeptabel"

German Chancellor Angela Merkel attends a news conference after a migration summit at the Chancellery in Berlin, Germany, March 2, 2020. REUTERS/Hannibal Hanschke

Berlin (Reuters) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan für seine Flüchtlingspolitik scharf kritisiert, aber gleichzeitig mehr Hilfe angeboten.

“Der türkische Präsident fühlt sich im Augenblick nicht ausreichend unterstützt”, sagte Merkel am Montag in Berlin nach Telefonaten mit Erdogan. Die Türkei habe zwar sehr viel bei der Aufnahme syrischer Flüchtlinge geleistet. Zudem sei die Lage durch die Kämpfe im syrischen Idlib und die Massenflucht von bis zu einer Million Menschen Richtung türkischer Grenze “sehr, sehr drastisch”. “Aber bei aller Gesprächsbereitschaft, um auch noch mehr Unterstützung zu geben, ist es völlig inakzeptabel, dass man das jetzt auf dem Rücken von Flüchtlinge austrägt”, sagte sie zur Entscheidung, die Grenze zur EU zu öffnen. Die türkische Regierung schicke die Flüchtlinge in eine “Sackgasse”. Die EU-Länder Griechenland und Bulgarien verweigern den Flüchtlingen die Einreise.

Merkel forderte, dass die internationale Gemeinschaft im Norden Syriens eine Schutzzone für die syrischen Flüchtlinge einrichten und sie dort versorgen müsse. Das Problem der Flüchtlinge in der Türkei wiederum sei nur zu lösen, wenn alle Seiten so schnell wie möglich wieder zu den Vereinbarungen des EU-Türkei-Migrationsabkommens zurückkehrten. Danach gibt die EU Geld, damit sie syrischen Flüchtlinge in der Türkei versorgt werden können. Im Gegenzug schickt die Türkei syrischen Flüchtlinge nicht weiter nach Westen an die EU-Grenze. Die Bundesregierung ist bereit dazu, dass die EU der Türkei mit mehr Geld als den jetzt zugesagten sechs Milliarden Euro hilft.