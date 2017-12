Agentur - 38 IS-Verdächtige in Türkei festgenommen

Istanbul (Reuters) - Im Nordwesten der Türkei sind einem Medienbericht zufolge am Donnerstag 38 mutmaßliche Extremisten mit Verbindungen zum IS festgenommen worden.

Bei der Razzia in der Provinz Bursa seien zeitgleich mehrere Häuser durchsucht worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Einige der Festgenommenen seien Syrer. Dem IS werden zahlreiche Anschläge auch in der Türkei zur Last gelegt. Die Extremistenmiliz hatte sich unter anderem zu dem Massaker in einem Nachtclub in Istanbul bekannt, bei dem ein Schütze bei einer Neujahrsfeier 39 Menschen tötete.