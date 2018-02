CDU-Außenpolitiker - Türkei soll sich aus Nordsyrien zurückziehen

Berlin (Reuters) - Der CDU-Außenpolitiker Jürgen Hardt hat die Türkei aufgefordert, ihren Einsatz gegen die kurdische YPG-Miliz im Norden Syriens zu beenden.

“Ich glaube, dass dieser Einsatz unverhältnismäßig ist”, sagte der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion am Mittwoch im Deutschlandfunk. “Ich glaube, dass die türkische Regierung gut beraten wäre, sich jetzt rasch aus diesem Einsatz zurückzuziehen.” Diese Position sollte auch der Nato-Rat gegenüber der Türkei einnehmen. Einen Rückzug der Bundeswehr, die von der Türkei aus im Nato-Rahmen mit Awacs-Aufklärungsflugzeugen in Syrien operiert, halte er für einen Fehler, sagte Hardt. Dass die Türkei dieses Bilder für ihre Syrien-Aktion nutze, könne man ausschließen.

Im Krieg mit Syrien sieht Hardt das Nato-Mitglied Türkei noch nicht. Allerdings drohe die Türkei in den Konflikt in Syrien in einer Weise hereingezogen zu werden, die für das Land bedrohlich sei. Bisher sei für die Nato aber noch keine Situation entstanden, in der von einem Verteidigungsfall mit Beistandspflichten gesprochen werden könne.

Die jüngste Konfrontation zwischen der Türkei und regierungstreuen Milizen in Syrien hat die Furcht vor einer Eskalation des Konflikts in dem Bürgerkriegsland verstärkt. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan geht dort gegen die YPG vor, die er als “Terroristen” ansieht und die inzwischen von syrischen Regierungstruppen unterstützt wird.