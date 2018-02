Türkei weist Vorwürfe wegen Offensive in Syrien zurück

Ankara (Reuters) - Die Türkei hat Vorwürfe Frankreichs wegen ihrer militärischen Offensive in Nordsyrien am Donnerstag zurückgewiesen.

Der türkische Außenminister Mevlut Cavusoglu bezeichnete Äußerungen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron als “Beleidigung”. Macron hatte die Türkei am Mittwoch davor gewarnt, ihren Militäreinsatz gegen kurdische Milizen in der nordsyrischen Region Afrin als Vorwand für eine Invasion zu nehmen. Die Türkei müsse sich mit ihren Nato-Verbündeten abstimmen. Cavusoglu sagte, die Syrien-Friedensgespräche in Genf unter dem Dach der Vereinten Nationen müssten wiederbelebt werden.

Die Türkei hatte zuletzt angekündigt, ihre Offensive gegen die Kurdenmiliz YPG in Nordsyrien auf das gesamte Grenzgebiet auszuweiten. Dies würde einen Einsatz auf syrischem Boden bis hin zur Grenze zum Irak im Osten bedeuten. Bei der Offensive in der Grenzregion Afrin sind nach russischen Angaben bereits mehrere hundert Menschen getötet worden.

Reporter: Tuvan Gumrukcu. Geschrieben von Milena Bürki; redigiert von Matthias Sobolewski.