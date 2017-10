Erdogan nimmt im Visa-Streit US-Botschafter ins Visier

Ankara/Belgrad (Reuters) - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat im Visa-Streit mit den USA den amerikanischen Botschafter ins Visier genommen.

Turkish President Recep Tayyip Erdogan adjusts his headphones during a joint press conference with Serbia's President Aleksandar Vucic (not in the picture) after their meeting in Belgrade, Serbia, October 10, 2017. REUTERS/Marko Djurica

Sollte dieser von sich aus die Einstellung der Visa-Vergabe beschlossen haben, sollte er abberufen werden, sagte Erdogan am Dienstag in Belgrad. Er erkenne John Bass nicht mehr als Vertreter der US-Regierung an. Damit verschärfte sich der Streit zwischen den beiden Nato-Verbündeten. Die USA hatten am Sonntagabend verkündet, dass ihre Botschaft in Ankara die Vergabe von Visa vorübergehend einstelle. Anlass war die Festnahme eines türkischen Mitarbeiters des US-Konsulats in Istanbul. Wenig später kündigte die türkische Vertretung in Washington ebenfalls einen vorläufigen Visa-Stopp an.

Erdogan machte die USA für den Streit verantwortlich. Auch Ministerpräsident Binali Yildirim erklärte, das Verhalten der USA gehöre sich nicht für einen Verbündeten. Vor Abgeordneten der regierenden AKP rief er Amerika “zur Vernunft” auf und warf der amerikanischen Regierung vor, den Bürgern beider Staaten zu schaden. “Das Problem muss natürlich so schnell wie möglich gelöst werden.”

Der inhaftierte US-Mitarbeiter soll Verbindungen zu dem in den USA lebenden türkischen Geistlichen Fethullah Gülen haben. Dieser ist nach Darstellung der Türkei der Drahtzieher des Putschversuchs im vergangenen Jahr. Bass erklärte in der Nacht zu Dienstag, der US-Botschaft sei nicht mitgeteilt worden, welche Beweise gegen den Mitarbeiter vorlägen. Wie lange die Visa-Vergabe ausgesetzt bleibe, hänge von dem Schutz der Türkei für die Botschaft und deren Mitarbeiter ab. Die beiden Staaten liegen auch wegen der US-Unterstützung für kurdische Anti-IS-Kämpfer in Syrien überkreuz.

Der Streit hatte unter den türkischen Anlegern für Nervosität gesorgt. Am Montag war der Leitindex der Istanbuler Börse BIST 100 zeitweise um 4,7 Prozent abgerutscht. Zudem warfen Anleger die türkische Lira aus ihren Depots. Am Dienstag lag der BIST 100 dagegen im Plus. Auch die Lira legte zu.