Erste Schritte für Flüchtlings-Schutzzone in Nordsyrien

U.S and Turkish military vehicles drive during a joint U.S.-Turkey patrol, near Tel Abyad, Syria September 8, 2019. REUTERS/Rodi Said

Akcakale/Istanbul (Reuters) - Im Norden Syriens läuft nach türkischen Angaben die Einrichtung einer sogenannten Sicherheitszone für Flüchtlinge an.

Ein Fahrzeug-Konvoi des türkischen Militärs fuhr am Sonntag rund 15 Kilometer östlich der türkischen Grenzstadt Akcakale in syrisches Gebiet, wo Fahrzeuge des US-Militärs warteten. Zwei Kampfhubschrauber kreisten über dem Gelände. Gemeinsam starteten die amerikanischen und türkischen Fahrzeuge zu einer Patrouillenfahrt.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan erklärte allerdings, mit den USA werde über die Einrichtung der Zone gestritten. “Wir verhandeln mit den USA über die Sicherheitszone, aber wir sehen bei jedem Schritt, dass das, was die wollen und das, was wir wollen, nicht dasselbe ist.” Es sehe so aus, als wollten die USA eine sichere Zone für Terroristen einrichten. Eine Stellungnahme der USA lag zunächst nicht vor.

Eine Einigung auf die gemeinsame Einrichtung einer Schutzzone ist schwierig, da in dieser Region kurdische Milizen die wichtigsten Kräfte sind. Die kurdische YPG war der wichtigste Verbündete der USA im Kampf gegen die IS-Extremisten in Syrien. Die Türkei wertet die YPG jedoch als Terroristen. Zudem sind die Beziehungen zwischen den USA und der Türkei angespannt, weil das türkische Militär ein russisches Raketensystem angeschafft hat. Die USA verweigern deswegen den Verkauf moderner Kampfflugzeuge an die türkische Luftwaffe.

Die Türkei, die 3,6 Millionen syrischer Flüchtlinge aufgenommen hat, hofft, eine Million von ihnen im Norden Syriens wieder ansiedeln zu können. Die YPG hat in den vergangenen vier Jahren den IS aus dieser Region verdrängt. Viele Einwohner der nun geplanten Schutzzone sind arabischer Abstammung. Sie waren vor der YPG in die Türkei geflohen, da sie fürchteten, wegen Verbindungen zum IS angeklagt zu werden. Erdogan fordert auch von der EU Hilfen beim Aufbau der Schutzzone.