Chef der türkischen Akbank hält Finanzbranche für krisensicher

Istanbul (Reuters) - Der Chef der türkischen Akbank ist Befürchtungen an den Finanzmärkten entgegengetreten, die Lira-Krise könnte heimische Geldhäuser in Bedrängnis bringen.

Akbank Chief Executive Officer Hakan Binbasgil speaks during a news conference in Istanbul, Turkey, September 28, 2016. REUTERS/Murad Sezer

Die Branche sei stark und liquide, erklärte Hakan Binbasgil am Mittwoch. Kunden hätten keine Gelder von ihren Konten abgezogen. Die Maßnahmen der Regierung zeigten Wirkung. Die Landeswährung erholte sich am Mittwoch weiter, nachdem sie am Montag zum US-Dollar auf ein Rekordtief von 7,24 gefallen war. Am Nachmittag kostete ein Dollar 6,12 Lira.

Die türkische Zentralbank hatte zu Wochenbeginn angekündigt, alle nötigen Schritte zu unternehmen, um die Liquiditätsversorgung der heimischen Geldhäuser zu gewährleisten. Die Aufsichtsbehörde schränkte zudem inzwischen Devisen-Tauschgeschäfte türkischer Institute mit ausländischen Investoren weiter ein.