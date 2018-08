Türkische Zentralbank will Liquiditätsversorgung der Banken sicherstellen

Ankara (Reuters) - Die türkischen Zentralbank hat den Geldinstituten des Landes eine ausreichende Liquditätsversorgung in der aktuellen Krise des Lira zugesagt.

A man leaves Turkey's Central Bank headquarters in Ankara, Turkey, April 19, 2015. REUTERS/Umit Bektas

Die Notenbank erklärte am Montag, sie werde den Banken jedwede Liquidität zur Verfügung stellen, die sie benötigten. An Tagen mit relativ hohem Finanzierungsbedarf werde es beispielsweise mehr als eine Rückkaufaktion (Repo-Auction) mit Laufzeiten von sechs bis zehn Tage geben. Zusätzlich zum US-Dollar könnten Euro zur Absicherung von Lira-Reserven genutzt werden. Mit allen ihren aktuellen Entscheidungen würden dem Finanzmarkt rund zehn Milliarden Lira, sechs Milliarden Dollar und drei Milliarden Dollar an Goldguthaben als Liquidität zugeführt.

Die Notenbank kündigte an, sie werde den Markt und die Preisbildung genau beobachten und alle notwendigen Schritte ergreifen, um die Finanzstabilität zu sichern. Die Lira zog nach der Erklärung zum Dollar an.