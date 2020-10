Foxconn und LG Chem wollen mehr vom Kuchen der E-Autobranche

Foxconn Chairman Liu Young-way speaks at an event presenting the company's new technologies in Taipei, Taiwan October 16, 2020. REUTERS/Yimou Lee

Taipeh/Seoul (Reuters) - Der für Apple tätige Elektronik-Auftragsfertiger Foxconn und der Batteriehersteller LG Chem wollen ihr Geschäft mit der boomenden Elektrofahrzeug-Branche ausbauen.

Foxconn aus Taiwan will in den Jahren 2025 bis 2027 weltweit in jedem zehnten Elektroauto mit Bauteilen oder Dienstleistungen vertreten sein, wie Konzernchef Liu Young-way am Freitag sagte. Damit will das Unternehmen seine Abhängigkeit von Apple verringern. Foxconn und Fiat Chrysler haben bereits ein Gemeinschaftsunternehmen für Eletrofahrzeuge angekündigt.

Unterdessen sagte LG-Chem-Chef Hak Cheol Shin zu Reuters in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul, sein Unternehmen spreche mit einer Reihe von Autoherstellern über Gemeinschaftsunternehmen zur Produktion von Batterien für Elektrofahrzeuge. Vorgesehen seien bereits entsprechende Joint Ventures mit dem US-Autobauer GM und dem chinesischen Hersteller Geely. Die Zusammenarbeit mit dem Elektrofahrzeugpionier Tesla, den LG Chem mit Batterien beliefert, sei gut angelaufen und solle ausgeweitet werden. Hier sei jedoch kein gemeinsames Unternehmen geplant.

LG Chem ist bereits einer der führenden Lieferanten für E-Fahrzeug-Batterien und betreibt für den europäischen Markt auch eine Fabrik in Polen. Nach einem weiteren Standort in Europa werde gesucht, sagte Shin.