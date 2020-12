TPLF-Führung in äthiopischer Region Tigray berichtet von Protesten

FILE PHOTO: Debretsion Gebremichael, Tigray Regional President in Mekele, Tigray Region, Ethiopia June 26, 2019. Picture taken June 26, 2019. REUTERS/Tiksa Negeri/File Photo

Addis Abeba (Reuters) - In der von äthiopischen Regierungstruppen eingenommenen Regionalhauptstadt im aufständischen Tigray sind nach Angaben der dortigen TPLF-Führung Proteste ausgebrochen.

Der Chef der Volksbefreiungsfront (TPLF) und bisherige Regionalpräsident Debretsion Gebremichael teilte Reuters am Freitag per SMS mit, die Proteste in Mekelle richteten sich gegen Plünderungen seitens Soldaten aus dem Nachbarland Eritrea. “Eritreische Soldaten sind überall.” Er warf Eritreas Präsident Isaias Afwerki vor, Truppen über die Grenze geschickt zu haben, um den äthiopischen Ministerpräsidenten Abiy Achmed in seiner Offensive gegen die TPLF-Streitkräfte in Tigray zu unterstützen.

Die Zentralregierungen der beiden Staaten haben dies bestritten. Beweise für Plünderungen oder eine Präsenz eritreischer Soldaten legte Debretsion nicht vor. Abiys Sprecherin sagte, sie kommentiere keine nicht-verifizierten Textnachrichten. Das staatliche Fernsehen veröffentlichte Aufnahmen aus der vor einer Woche eingenommenen Stadt Mekelle, die Menschen beim Einkaufen in den Straßen zeigten. Und die neue von Addis Abeba installierte Führung in Tigray versicherte, in die Region kehre der Frieden zurück. Eine unabhängige Überprüfung der Angaben ist kaum möglich, da die Telefon- und Internetverbindungen in Tigray unterbrochen sind.

Die äthiopische Zentralregierung verfolgt die TPLF-Führung, die mutmaßlich in die Berge geflohen ist. Debretsion ist die am meisten gesuchte Person im Land. Jahrelang genoss die TPLF breite Unterstützung der Bevölkerung in Tigray. Abiy, der die Anfang November begonnenen Kämpfe als eine Frage von Recht und Ordnung im Inneren des Landes erachtet, will “TPLF-Kriminelle” gefangennehmen und vor Gericht stellen lassen. Abiy wirft der TPLF vor, einen bewaffneten Aufstand angezettelt zu haben. Auslöser der Kämpfe ist nach seiner Darstellung ein Angriff von TPLF-Kräften auf in Tigray stationierte Regierungstruppen. Die TPLF dagegen spricht von einem Präventivschlag und hält Abiy vor, er verfolge sie und vertreibe ihre Politiker von Regierungs- und Sicherheitsposten.

Die TPLF hat Erfahrung im Guerilla-Kampf, der Konflikt mit der Zentralregierung könnte sich also hinziehen. Die Gebirge in Tigray halfen der TPLF in ihrem langen Widerstand gegen den marxistischen Diktator Mengistu Haile Mariam, den sie 1991 stürzte. Äthiopien wurde jahrzehntelang von der TPLF und Tigray dominiert, das nur sechs Prozent der rund 115 Millionen Einwohner des Landes stellt. Vor zwei Jahren wurde Abiy Ministerpräsident, er gehört der Bevölkerungsmehrheit der Oromo an. Ein Konflikt innerhalb Äthiopiens, das aus zehn ethnischen Regionen besteht, droht das gesamte Gebiet am Horn von Afrika zu destabilisieren.