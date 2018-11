Putin hält trotz Krim-Krise an Treffen mit Trump fest

Russian President Vladimir Putin chairs a meeting of the Science and Education Council in Moscow, Russia November 27, 2018. Sputnik/Alexei Nikolsky/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

Moskau/Berlin (Reuters) - Trotz der wachsenden militärischen Spannungen auf der Krim hält der russische Staatschef Wladimir Putin an einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump am Rande des G20-Gipfels fest.

Nachdem Trump damit gedroht hatte, die Begegnung in Argentinien platzen zu lassen, erklärte die russische Regierung am Mittwoch, der Termin sei bestätigt und werde vorbereitet. Nach Berichten von russischen Medien verlegt die Regierung in Moskau ein modernes Raketenabwehrsystem auf die 2014 annektierte Halbinsel. In der Debatte über neue westliche Sanktionen treten einem “Welt”-Bericht zufolge Deutschland und Frankreich auf die Bremse: Sie setzten demnach auf eine diplomatische Entschärfung der Krise. In Grenzgebieten der Ukraine trat das Kriegsrecht in Kraft.

Das Treffen mit Trump am Rande des am Freitag beginnenden zweitägigen G20-Treffens in Buenos Aires war bisher einer der wichtigsten Termine für Trump. “Vielleicht wird es dieses Treffen nicht geben”, sagte er nun der “Washington Post”: “Mir gefällt diese Aggression nicht. Ich will diese Aggression ganz und gar nicht.” Themen sollen nach Worten seines Sicherheitsberaters John Bolton unter anderem die Rüstungskontrolle, der Nahe Osten und die Ukraine sein. Eine Absage des Treffens wegen der Krim-Krise würde also auch die Lösung anderer internationaler Konflikte wie in Syrien verzögern. Eine offizielle Absage ist in Moskau noch nicht eingegangen: Das russische Präsidialamt erklärte, man kenne Trumps Äußerungen, der Termin werde aber weiter vorbereitet.

Mit der Stationierung des modernen Boden-Luft-Raketensystems vom Typ S-400 unterstreicht Russland seinen Anspruch auf die Krim. Die Agentur RIA berichtete, die Waffen sollten Ende des Jahres einsatzbereit sein. Ein Reuters-Mitarbeiter beobachtete zudem, wie ein russischer Minensucher Kurs vom Schwarzen Meer ins Asowsche Meer nahm. Der seit Jahren schwelende Krim-Konflikt war am Sonntag in der Meerenge von Kertsch eskaliert. Russland verwehrte mit einem Frachtschiff drei ukrainischen Marinebooten die Einfahrt ins Asowsche Meer. Russische Grenzschutzboote beschossen die ukrainischen Schiffe und verletzten mehrere Matrosen. Dann beschlagnahmten sie die Boote und brachten sie nach Kertsch. In den Grenzregionen der Ukraine zu Russland und Weißrussland gilt seit Mittwoch ein 30-tägiges Kriegsrecht.

UKRAINE FORDERT STOPP RUSSISCHER GAS-IMPORTE

Wegen der Annexion der Krim hatte der Westen Sanktionen gegen Russland erlassen. Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, forderte im Deutschlandfunk neue Strafmaßnahmen wie Öl- und Gas-Importstopps. Die deutsche Regierung sollte Russland zudem ein Ultimatum stellen, um die sofortige Freilassung der Marine-Soldaten zu erzwingen. “Deutschland muss endlich (...) klare Kante zeigen, sehr, sehr klare Worte finden und Putin einfach in die Schranken weisen.” Konkret schlug er auch einen Stopp des Gasleitungsprojekts Nord Stream 2 vor. Hilfreich wäre zudem, wenn die deutsche Marine Präsenz vor der Krim zeigen würde, was zur Deeskalation beitragen könne. Das Vorgehen Russlands sei auch “ein Schlag ins Gesicht von Deutschland” und der internationalen Gemeinschaft: “Die Welt und vor allem auch Deutschland müssen (..) schnell handeln.” Er warnte: “Alles steht jetzt auf dem Spiel.”

Weil bereits die Verlängerung der bestehenden Sanktionen regelmäßig Kontroversen in der EU auslöst, sind neue Strafen jedoch ungewiss. So ist etwa Italien stark von Gas-Importen aus Russland abhängig. Der “Welt” zufolge sind Deutschland und Frankreich außerdem gegen weitere Sanktionen. Vertreter beider Regierungen hätten sich in einer Sitzung des Politischen und Sicherheitspolitischen Komitees in Brüssel für vertrauensbildende Maßnahmen ausgesprochen. Sanktionen gehörten nicht dazu. Stattdessen wollten sie ihre diplomatischen Bemühungen fortsetzen. Deutschland und Frankreich sind im sogenannten “Normandie-Format” mit Russland und der Ukraine im Gespräch.

Die österreichische EU-Ratspräsidentschaft hatte am Dienstag neue Sanktionen gegen Russland ins Gespräch gebracht. Estland und Polen würden dies unterstützen. Auch die USA haben Europa zu schärferen Sanktionen gegen Russland aufgefordert und fordern, die Unterstützung für das Pipeline-Projekt Nord Stream 2 zu überdenken. Die USA haben in der Frage allerdings auch eigene Interessen: Trump will in Europa mehr US-Flüssiggas verkaufen.