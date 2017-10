UN - Zahl der Rohingya-Flüchtlinge aus Myanmar drastisch gestiegen

Genf (Reuters) - Die Zahl der aus Myanmar fliehenden muslimischen Rohingya ist nach Angaben der Vereinten Nationen drastisch gestiegen.

Rohingya refugees collect water at the Balukhali refugee camp in Cox's Bazar, Bangladesh October 10, 2017.

Wie ein UN-Sprecher am Dienstag in Genf mitteilte, zählten die Behörden in Bangladesch am Montag mehr als 11.000 Flüchtlinge aus dem Nachbarland. Vorort sei man bereits in “voller Alarmbereitschaft”, sagte UN-Sprecher Adrian Edwards. Der Grund des Anstiegs sei noch unklar. In der vergangenen Woche waren am Grenzübergang noch durchschnittlich 2000 Flüchtlinge pro Tag gezählt worden.

Edwards wies zudem auf eine weitere Gefahrenlage an der Grenze hin. Im Süden von Bangladesch droht sich nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation eine Cholera-Epidemie auszubreiten. Seit dem Aufstand der Rohingya-Extremisten in Myanmar am 25. August haben mehr als eine halbe Millionen Rohingya-Muslime ihr Land verlassen. Die Vereinten Nationen und mehrere Staaten werfen dem Militär des überwiegend buddhistischen Landes im Konflikt mit den Extremisten “ethnische Säuberungen” vor. Die Regierung des früheren Birma genannten Landes weist dies zurück.