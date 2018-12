Tabakkonzern Altria kauft sich bei Cannabis-Firma Cronos ein

Mike Gorenstein, marijuana firm Cronos Group's founder and CEO, speaks during an interview in New York, U.S., September 4, 2018. REUTERS/Brendan McDermid

Frankfurt (Reuters) - Der Tabakkonzern Altria setzt auf das boomende Geschäft mit Cannabis.

Der Marlboro-Hersteller steigt bei dem kanadischen Produzenten Cronos ein und erwirbt 45 Prozent der Anteile für 1,8 Milliarden Dollar. Wie Altria am Freitag mitteilte, sicherte sich der Zigaretten-Multi die Option auf weitere Käufe zum festen Preis von 19 kanadischen Dollar je Aktie über vier Jahre. Bei voller Ausübung könnte die Beteiligung auf 55 Prozent steigen.

Bei Altira-Anlegern kam die Nachricht gut an. Die Papiere legten vorbörslich in New York 2,2 Prozent zu. Die Altria-Aktien haben in diesem Jahr etwa ein Fünftel an Wert verloren. Das Unternehmen bekommt zu spüren, dass immer weniger Menschen rauchen. So waren 2017 nur noch 14 Prozent der US-Amerikaner Raucher - so wenige wie nie zuvor. In den vergangenen Jahren setzte Altria verstärkt auf E-Zigaretten.

Cronos-Aktien waren vorbörslich an der Wall Street vom Handel ausgesetzt. Zu Wochenbeginn hatte Reuters vom Übernahmeinteresse Altrias berichtet, seitdem haben die Titel rund 14 Prozent zugelegt. Cannabis ist seit diesem Jahr in Kanada auch für den privaten Verbrauch zugelassen. Das weckt auch bei anderen Tabakkonzernen Interesse. So war im Juni der britische Konzern Imperial Brands bei Oxford Cannabinoid eingestiegen.