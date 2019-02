Übernahmespekulationen treiben Osram-Aktien hoch

Frankfurt, 13. Feb (Reuters) - Übernahmespekulationen haben die Aktien von Osram am Mittwoch in die Höhe katapultiert. Die Papiere schossen binnen weniger Minuten um bis zu 14,3 Prozent nach oben auf ein Acht-Wochen-Hoch von 39,99 Euro.

Händler verwiesen auf einen Bericht der Agentur Bloomberg über ein mögliches Interesse von Bain und Carlyle an dem Münchner Lichtkonzern. Die Finanzinvestoren würden eine gemeinsame Offerte in Erwägung ziehen, hieß es in dem Bericht unter Berufung auf mit der Situation vertraute Personen. Eine endgültige Entscheidung sei aber noch nicht gefällt worden. Osram lehnte eine Stellungnahme ab. (Reporter: Anika Ross, redigiert von Till Weber. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)