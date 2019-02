FOKUS 1-Übernahmespekulationen treiben Osram-Aktien nach oben

(neu: Insider, Hintergrund)

Frankfurt, 13. Feb (Reuters) - Übernahmespekulationen haben die Aktien von Osram am Mittwoch in die Höhe katapultiert. Die Papiere schossen binnen weniger Minuten um bis zu 14,3 Prozent nach oben auf ein Acht-Wochen-Hoch von 39,99 Euro. Händler verwiesen auf einen Bericht der Agentur Bloomberg über ein mögliches Interesse von Bain und Carlyle an dem Münchner Lichtkonzern. Die Finanzinvestoren zögen eine gemeinsame Offerte in Erwägung, hieß es in dem Bericht unter Berufung auf mit der Situation vertraute Personen. Eine endgültige Entscheidung sei aber noch nicht gefällt worden. Osram, Bain und Carlyle lehnten eine Stellungnahme ab.

Mit der Situation vertraute Experten halten eine Offerte angesichts der aktuellen Situation des Lichtkonzerns für schwierig. Osram hat zuletzt zwei Verlustquartale in Folge eingefahren und damit Anleger verschreckt. Zudem wurde die Prognose für das laufende Geschäftsjahr infrage gestellt. Vergangene Woche kündigte der Konzern an, den Sparkurs zu verschärfen. “Die Nachrichten aus dem Unternehmen haben die Situation nicht einfacher gemacht. Ob einer der Investoren da ein Angebot wagt, ist unklar”, sagte eine der Personen.

Die Spekulationen über eine Übernahme durch Finanzinvestoren, die das Unternehmen von der Börse nehmen könnten, halten sich seit Monaten. Osram-Chef Olaf Berlien sagte dazu Mitte Januar in einem Interview, der Einstieg eines Großaktionärs wäre “im Grundsatz kein Risiko”, sondern könne beim Umbau des Konzerns auch in einer konjunkturellen Schwächephase helfen. Zu Details äußerte er sich nicht. (Reporter: Anika Ross, Irene Preisinger, Arno Schütze, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)