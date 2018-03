Altmaier-Sprecher bestätigt Reise zu Handelsgesprächen in den USA

Berlin (Reuters) - Der neue Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier will am Sonntag in die USA reisen und dort über den aktuellen Konflikt in der Handelspolitik sprechen.

FILE PHOTO - German Chancellor Angela Merkel talks to Peter Altmaier during a Christian Democratic Union (CDU) party congress in Berlin, Germany, February 26, 2018. REUTERS/Fabrizio Bensch

Ein Sprecher des Minister bestätigte am Freitag einen entsprechenden ARD-Bericht. Über die Gesprächspartner des Ministers wurde zunächst nichts bekannt.

Die ARD hatte zuvor berichtet, der CDU-Politiker wolle nach Washington fliegen, um mit hochrangigen Gesprächspartnern über die zukünftige Ausrichtung der Handelspolitik zu sprechen. Die Reise soll demnach bis Dienstag dauern. Die EU will, dass sie von den US-Zöllen auf Stahl- und Aluminiumimporte ausgenommen wird. Gelingt das nicht, hat die EU mit Gegenmaßnahmen gedroht.