Türkische Behörden - Vier Soldaten an iranischer Grenze getötet

Diyarbakir, 04. Okt (Reuters) - Bei einem Anschlag auf ein Militärfahrzeug im Südosten der Türkei sind nach Behördenangaben vier Soldaten getötet und vier weitere verletzt worden.

Das Fahrzeug sei unmittelbar vor der iranischen Grenze unterwegs gewesen, teilten die Behörden in der Provinz Hakkari am Mittwoch weiter mit. Laut ersten Ermittlungen sollen kurdische Milizen der Arbeiterpartei PKK hinter dem Anschlag stehen, wie der örtliche Gouverneur erklärte. In Sicherheitskreisen hieß es, Einheiten der türkischen Armee seien mit gepanzerten Fahrzeugen am Tatort.

Seit Beginn des Aufstands der kurdischen Arbeiterpartei PKK im Jahr 1984 sind mehr als 40.000 Menschen getötet worden. Die Türkei, aber auch die USA und die Europäische Union stufen die PKK als terroristische Gruppe ein. Nach gescheiterten Friedensverhandlungen endete im Juli 2015 ein Waffenstillstand. Seitdem eskaliert der Konflikt wieder, vor allem im Südosten der Türkei.