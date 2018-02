US-Truppen in Afghanistan greifen gegen China kämpfende Rebellen an

Kabul (Reuters) - Im Norden Afghanistans haben US-Truppen gegen China kämpfende Rebellen in Ausbildungslagern der radikalislamischen Taliban angegriffen.

Der Schritt dürfte bei der chinesischen Regierung auf Wohlgefallen stoßen, da sie wiederholt die Zusammenarbeit des Westens im Kampf gegen die ETIM-Rebellen angemahnt hat.

Bei den Angriffen in der Region Badachschan seien Taliban-Lager zerstört worden, teilte die von den USA geführte Nato-Mission in Afghanistan am Donnerstag mit. Die Taliban hätten die ETIM-Rebellen (East Turkestan Islamic Movement) ausgebildet und im Kampf im Grenzgebiet zwischen China und Tadschikistan unterstützt. “Sie stellen eine Bedrohung für China dar und genießen die Unterstützung der Taliban in Badachschan und in der gesamten Grenzregion”, erklärten die Nato-Truppen. Weitere Details nannten sie nicht. Sie machten die ETIM-Rebellen, die unter anderem die USA und die UN als Terrorgruppe deklariert haben, aber für Anschläge inner- und außerhalb Chinas verantwortlich. Zudem seien zwei ihrer Mitglieder in Pläne für einen Bombenanschlag auf die US-Botschaft in Kirgistan im Jahr 2002 verstrickt gewesen.

China wirft den Rebellen, die vor allem aus der Bevölkerungsgruppe der Uiguren stammen, vor, sie wollten die weit im Westen gelegene Region Xinjiang abspalten. Die Uiguren sind ein überwiegend muslimisches Turk-Volk, das in Xinjiang lebt und der chinesischen Führung Unterdrückung vorwirft. Die Regierung in Peking hat sich lange besorgt gezeigt, die Unsicherheit und Instabilität in Afghanistan könnten sich auch auf Xinjiang auswirken. Afghanistan und China teilen einen kleinen Grenzsteifen.