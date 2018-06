Bekannter Chirurg soll für Amazon & Co. US-Gesundheitswesen überholen

New York (Reuters) - Der bekannte Chirurg und Autor Atul Gawande wird die gemeinsam von Amazon, JPMorgan und Warren Buffetts Berkshire Hathaway gegründete Firma zur Überholung des Gesundheitssektors führen.

Ziel sei es, mit Hilfe einer besseren Datenauswertung und anderen neuen Technologien die Kosten für die Gesundheitspflege zu senken, teilten die Unternehmen am Mittwoch mit. Diese stiegen in den USA zu schnell und dämpften das Wirtschaftswachstum.

Gawande praktiziert am Brigham and Women’s Hospital und lehrt als Professor an der Harvard School in Boston. Er ist bekannt als Kritiker des US-Gesundheitswesens. Das Joint-Venture des weltgrößten Onlinehändlers, einer der größten US-Banken und des Finanzinvestors Berkshire wird sich zunächst um die Belange der eigenen - mehr als eine Million Mitarbeiter - kümmern. Erst danach will sich die Firma für andere Unternehmen öffnen.